Трамп рассказал, какую встречу он ждет "с большим нетерпением"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "с большим нетерпением" ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом он написал в Тwitter.

"С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания давний и "особый" союзник США", – написал он.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2017 г.

Ранее издание The Guardian писало, что Дональд Трамп во время разговора с Терезой Мэй сделал ей довольно необычное приглашение приехать с визитом. "Это был первый разговор Трампа с Мэй после его неожиданной победы, которая должна официально подтвердить "особые отношения" между США и Великобританией, но пользователи Twitter расценили его как повседневное приглашение друга, а не приглашение осуществить государственный визит", – отмечает издание.

По данным стенограммы 10-минутного разговора, расшифровка которого оказалась в СМИ, Трамп сказал британскому премьеру: "Если вы будете в США, дайте мне знать".