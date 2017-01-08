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Трамп рассказал, какую встречу он ждет "с большим нетерпением" http://www.segodnya.ua/img/article/7862/74_main.1483858972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/74_tn.1483858972.jpg Мир По его словам, Великобритания давний и "особый" союзник США

Трамп рассказал, какую встречу он ждет "с большим нетерпением"

Сегодня, 08:59

По его словам, Великобритания давний и "особый" союзник США

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "с большим нетерпением" ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом он написал в Тwitter.

"С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания давний и "особый" союзник США", – написал он.

Ранее издание The Guardian писало, что Дональд Трамп во время разговора с Терезой Мэй сделал ей довольно необычное приглашение приехать с визитом. "Это был первый разговор Трампа с Мэй после его неожиданной победы, которая должна официально подтвердить "особые отношения" между США и Великобританией, но пользователи Twitter расценили его как повседневное приглашение друга, а не приглашение осуществить государственный визит", – отмечает издание.

По данным стенограммы 10-минутного разговора, расшифровка которого оказалась в СМИ, Трамп сказал британскому премьеру: "Если вы будете в США, дайте мне знать".
Великобритания, США, трамп, дональд трамп, мэй

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"Сегодня"

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