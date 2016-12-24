Трамп рассказал о письме от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о письме, которое он получил от своего российского коллеги Владимира Путина. Подробности приводит Reuters.

По словам американского лидера, Путин предложил углубить двустороннее сотрудничество и вывести российско-американские отношения на новый уровень.

"Надеюсь, что мы сможем, действуя в конструктивном и прагматичном духе, предпринять реальные шаги для того, чтобы восстановить рамки двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести наше сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень", — говорится в послании.

Американский президент, в свою очередь, заявил, что надеется, что обе страны будут "действовать в этом духе", а не "пойдут альтернативным путем".

Ранее в пятницу, 23 декабря, выступая на большой пресс-конференции, Владимир Путин во время ответа на один из вопросов предположил, что бывший президент США Рональд Рейган "порадовался бы, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме". "До конца шел. Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит", — заявил Путин и усмехнулся.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел своего основного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.