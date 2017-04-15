Трамп рискует начать ядерную войну с Северной Кореей – экс-министр обороны США

Леон Панетта отметил, что у нынешней ситуации есть потенциал для начала ядерной войны, которая способна унести миллионы жизней

Бывший американский министр обороны Леон Панетта заявил, что слова президента США Дональда Трампа в отношении КНДР могут привести к эскалации напряженности на полуострове.

"Слова, исходящие от американской администрации, увеличивают вероятность провокаций. Я считаю, что мы должны быть осторожнее. Мы не должны предпринимать каких-либо стремительных действий. Существует причина, по которой ни один президент США в новейшей истории не "нажал на курок" в отношении Северной Кореи", — сказал Панетта в интервью NBC News, – передает RT.

Он также отметил, что у нынешней ситуации есть потенциал для начала ядерной войны, которая способна унести миллионы жизней.

"Мы только что дали Китаю возможность вмешаться в ситуацию. Посмотрим, что они сделают", — добавил Панетта.

Ранее в регион прибыла группа ударных американских кораблей. По данным СМИ, американские военные рассматривают вариант нанесения упреждающего удара по КНДР, если северокорейцы проведут ядерные испытания.

В свою очередь замглавы МИД КНДР Хан Сон Рюль заявил, что власти страны готовы нанести ответный удар в случае нападения со стороны американских военных.