Трамп рьяно выступал за санкции против России – CNN

Избранный президент США Дональд Трамп до вступления в гонку за пост главы Белого дома называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы. С таким утверждением выступила телекомпания CNN.

Канал изучил серию интервью, которые Трамп давал в 2014 году, за год до вступления в президентскую гонку. По сведениям CNN, в одном из них миллиардер заявил о своем согласии с республиканским кандидатом на пост президента США на выборах 2012 года Миттом Ромни, который в итоге проиграл демократу Бараку Обаме. Ромни в ходе предвыборной кампании, в частности, назвал Россию "геополитическим противником для США номер один".

По данным CNN, в марте 2014 года в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что, "Митт был прав", когда "сказал, что Россия – наша самая большая проблема". "Оказалось, что он был абсолютно прав, – приводит CNN слова Трампа. – Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде, нас (США) выкинули отовсюду".

В другом интервью Fox News в марте того же года Трамп заявил, что США могли бы принять меры экономического характера, чтобы навредить РФ, утверждает CNN.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики", – сказал тогда он, утверждав, что РФ "не является сильной с экономической точки зрения".

При этом 14 марта 2014 года в интервью NBC Трамп открыто выступил за введение санкций в отношении Москвы.

"Мы определенно должны ввести санкции, – привел CNN его слова. – Мы должны показать силу".

По версии CNN, данные заявления "резко контрастируют с дружественной по отношению к России риторикой, которую он (Трамп) начал использовать после начала президентской кампании".