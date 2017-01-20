Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне
Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вышли из машины и поприветствовали собравшихся зрителей на параде в Белом доме.
Первая пара США вышла около отеля на Пенсильвания-авеню, принадлежащего Трампу. Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы.
Ранее Трамп покинул Капитолий, где обедал с членами конгресса, и направился в Белый дом, где приступит к своим обязанностям, во главе инаугурационного парада.
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