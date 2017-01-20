Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне http://www.segodnya.ua/img/article/7903/78_main.1484949483.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/78_tn.1484949483.jpg Мир Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы

Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне

Вчера, 23:57

Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы

Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне, фото AFP
Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне, фото AFP

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вышли из машины и поприветствовали собравшихся зрителей на параде в Белом доме.

Первая пара США вышла около отеля на Пенсильвания-авеню, принадлежащего Трампу. Трамп и его супруга махали собравшимся зрителям под восторженные крики толпы.

Ранее Трамп покинул Капитолий, где обедал с членами конгресса, и направился в Белый дом, где приступит к своим обязанностям, во главе инаугурационного парада.

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу.
США, президент, трамп, пара, супруга, крики, дональд трамп, президент США, Капитолий
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп с супругой приветствовали участников парада в Вашингтоне". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп покинул Капитолий и направился в Белый дом

Вчера, 23:31

Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу

Мир

Хилари Клинтон, фото AFP

Трамп на инаугурационном ланче устроил Клинтон овацию

Вчера, 23:05

Он также поблагодарил Хилари Клинтон за то, что она пришла на инаугурационный ужин

Мир

В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек, фото AFP

В Вашингтоне за беспорядки задержали более 90 человек

Вчера, 21:45

В пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

Мир

Алексей Пушков. Фото: 24smi.org

Пушков ответил Трампу о намерении уничтожить террористов

Вчера, 21:28

Для борьбы с исламистами американскому лидеру нужна российская поддержка, считает сенатор

Мир

Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации, фото AFP

Трамп и Клинтон пожали друг другу руки после инаугурации

Вчера, 21:26

Трамп после инаугурации направился на торжественный обед

Экономика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Перед администрацией Трампа стоит амбициозная задача

Вчера, 21:25

Планируется за 10 лет создать 25 млн рабочих мест за 10 лет и снизить налоги в США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.