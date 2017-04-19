Трамп сделал Путину предложение: в чем суть вопроса

Сегодня, 09:23

СМИ отмечают, что задумку американского президента передал Кремлю Тиллерсон во время визита в Москву

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время недавнего визита в Москву передал плане американского лидера Дональда Трампа по Сирии российскому президенту Владимиру Путину, с которым он встречался, сообщает издание AP со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Как сообщили изданию источники, несмотря на не полную готовность плана по Сирии, Тиллерсон показал черновой вариант Путину, где говорится об основных шагах.

Изданию стало известно, что документ содержит три главных пункта: уничтожение террористической организации "Исламское государство", восстановление стабильности в стране через "переходной период", который предполагает уход от власти в Сирии нынешнего президента Башара Асада.

В администрации президента Трампа якобы настаивают, что для урегулирования конфликта в Сирии участие России необходимо. СМИ отмечают, что Тиллерсон не требовал немедленного ответа, а просил власти РФ все обдумать.

В свою очередь в Кремле уже отреагировали на данную информацию. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Рекс Тиллерсон не передавал президенту России Владимиру Путину план по урегулированию ситуации в Сирии.
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Корреспондент

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