Трамп сможет вести дела с Путиным, если "закроет глаза" на Крым – американский дипломат

Халилзад отмечает, что у России и США могут быть общие интересы в области безопасности, и российская помощь не помешала бы в решении глобальных вызовов

Президент США Дональд Трамп дал четко понять, что хотел бы построить лучшие отношения с Россией. Это привлекательная идея, но абсолютно не новая. Сможет ли Трамп добиться успеха там, где его предшественники провалились? Сам он думает, что у него есть шанс. Об этом на страницах The National Interest пишет бывший представитель США в ООН Залмай Халилзад.

Он замечает, что у России и США могут быть общие интересы в области безопасности, и российская помощь не помешала бы в решении некоторых глобальных вызовов, перед которыми мир предстал сегодня. Но конструктивные отношения с Москвой будут требовать большего, чем просто хороших личных отношений между Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Сотрудничество с Россией также включает риски. Попытка может провалиться, или Кремль может стать еще более агрессивным. Но с рисками можно справиться и увеличить шансы на успех, если Трамп подойдет к России с позиции силы и если Вашингтон начнет сотрудничество с трех сфер, в которых сотрудничество вполне возможно: борьба с исламским терроризмом, а также вопрос Европы и контроля вооружений.

Действовать с позиции силы означает сотрудничать с Москвой предсказуемо и последовательно. Чтобы заверить, что сближение с Россией не означает подрыв сплоченности союзников в Европе, президент Трамп должен в первую очередь встретиться с ними, в то время как они нервничают из-за его заявлений о НАТО, ЕС и Москве. Европейцы скептически относятся к возможности сближения с Москвой.

Автор отмечает, что навыки Трампа вести переговоры столкнутся с испытаниями с самого начала. Потому что для успеха своей политики ему придется убедить Путина пойти на определенные уступки. Без этого новому президенту не удастся добиться поддержки в Конгрессе, где господствуют враждебные настроения Кремля в обеих партиях, особенно после российских попыток вмешаться в выборы в США. Конгресс пытается даже усилить санкции против России. Москва может избежать этого, если, наконец, выведет войска с Востока Украины, заставит своих марионеток соблюдать перемирие и перестанет устраивать провокации против стран Балтии. Только после этого у Трампа были бы хорошие шансы добиться успеха в широком сотрудничестве с Россией в трех вопросах.

Во-первых, наибольший общий интерес России и США – это борьба против "Исламского государства". Совместная кампания по уничтожению террористической организации в Сирии была бы хорошим началом, продолжением которого могли бы стать более предметные договоренности относительно будущего истощенной войной страны. Вашингтон и Москва могли бы заключить соглашение, что режим Башара Асада сохранит власть на тех территориях, которые контролирует, а оппозиционеры – на подконтрольных им территориях. При этом они могли бы объединиться в единую Сирию связями вроде конфедерации. Такая модель могла бы сохранить мир в стране, пока не будет составлен более долгосрочный план послевоенных трансформаций в Сирии.

"Во-вторых, вполне допустимо, чтобы Вашингтон в координации с союзниками помог бы Киеву и Москве достичь договоренности, которая бы уважала как российские интересы, так и украинскую независимость. История предлагает несколько прецедентов, которым может последовать Украина", – пишет бывший американский дипломат. Он допускает, что теоретически Украина может вступить в НАТО. А практически в краткосрочной перспективе она может выбрать полный нейтралитет, как Австрия во времена Холодной Войны. "Как Швеция, Украина может выбрать путь сохранения нейтралитета и построения сильных связей с НАТО. Или Украина, как Финляндия, может остаться полностью нейтральной, а затем стать партнером НАТО в надлежащий момент", – говорится в статье.

Бывший представитель США в ООН отмечает, что Трамп должен настаивать на сохранении независимости, суверенитета Украины. Но к Крыму, тем временем, можно относиться "как к странам Балтии во времена Холодной войны". "Не признавая Крым частью России, Вашингтон может нормально вести с ней дела", – говорится в статье.

В-третьих, Москва и новая администрация в Вашингтоне могут достичь новых договоренностей в сфере контроля вооружений. США и Россия в целом имеют одинаковые интересы в нераспространении ядерного оружия, когда речь идет об Иране, КНДР или даже Китае. Но новой администрации придется придумать способ, как убедить Кремль, что системы ПРО в Европе не нацелены против России.

Ранее исследователь Совета международных отношений по вопросам энергетики и внешней политики США Сагатом Саха на страницах The National Interest писал, что с помощью Украины Трамп может сдерживать Путина по всему миру.