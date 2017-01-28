Трамп созвонился с Меркель и премьером Японии

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп поговорил по телефону с Меркель.

"Президент США проводит телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня", — подписал Спайсер фотографию в одном из сообщений на своей официальной странице в Twitter.

.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0 — Sean Spicer (@PressSec) 28 січня 2017 р.

Кроме того, во время переговоров с Абэ американский лидер пообещал сотрудничество относительно северокорейского вопроса.

"Президент Трамп подтвердил твердую приверженность США к обеспечению безопасности Японии. Лидеры двух стран обсудили значение предстоящего визита министра обороны (США Джеймса) Маттиса в регион, включая Японию. Президент Трамп и премьер-министр Абэ заявили, что они будут консультироваться и сотрудничать по вопросам угроз со стороны Северной Кореи", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Лидеры двух стран также "обязались углублять двусторонние торговые и инвестиционные отношения". Президент США и премьер-министр Японии также договорились встретиться в Вашингтоне 10 февраля.

During call with Japanese Prime Minister Abe @POTUS invited him to a meeting at White House on February 10th — Sean Spicer (@PressSec) 28 січня 2017 р.

Напомним, что в эти минуты должен проходить разговор между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным (разговор был намечен на 19:00 по киевскому времени).