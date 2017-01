Трамп созвонился с Меркель и премьером Японии

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп поговорил по телефону с Меркель.

"Президент США проводит телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня", — подписал Спайсер фотографию в одном из сообщений на своей официальной странице в Twitter.

.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0