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Трамп спланировал первые встречи с зарубежными лидерами http://www.segodnya.ua/img/article/7905/42_main.1485051109.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/42_tn.1485051109.jpg Мир На следующей неделе президент США встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Трамп спланировал первые встречи с зарубежными лидерами

Сегодня, 04:43

На следующей неделе президент США встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться в Вашингтоне на следующей неделе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, кроме того, обсуждается встреча с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом заявил в субботу во время первого брифинга в Белом доме спикер новой администрации Шон Спайсер, передает Укринформ.

"Президент будет поздравлять первого зарубежного гостя в этот четверг, когда премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приедет в Вашингтон в пятницу", – сказал Спайсер.

Несмотря на запутанность заявления в датах, представитель администрации не смог сразу объяснить, на какой день все же запланирована встреча – на четверг или пятницу.

Кроме того, официальный представитель администрации нового президента США сообщил об обсуждении встречи с мексиканским лидером, которая должна состояться 31 января. По его словам, будут обсуждаться вопросы торговли, иммиграции и безопасности.
трамп, дональд трамп, президент США
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