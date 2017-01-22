Трамп спланировал первые встречи с зарубежными лидерами

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться в Вашингтоне на следующей неделе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, кроме того, обсуждается встреча с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом заявил в субботу во время первого брифинга в Белом доме спикер новой администрации Шон Спайсер, передает Укринформ.

"Президент будет поздравлять первого зарубежного гостя в этот четверг, когда премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приедет в Вашингтон в пятницу", – сказал Спайсер.

Несмотря на запутанность заявления в датах, представитель администрации не смог сразу объяснить, на какой день все же запланирована встреча – на четверг или пятницу.

Кроме того, официальный представитель администрации нового президента США сообщил об обсуждении встречи с мексиканским лидером, которая должна состояться 31 января. По его словам, будут обсуждаться вопросы торговли, иммиграции и безопасности.