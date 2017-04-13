Трамп сравнил мощь США и России

Сегодня, 10:10

Американский лидер рад, что есть возможность поладить с президентом РФ Путиным

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не отрицает, что Россия сильная страна, но Америка все же ее превосходит. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает 112.ua.

Американский лидер считает США сильней России.

"Путин – лидер России, Россия – сильная страна. Мы – очень-очень сильная страна. Посмотрим, что из этого всего получится", – заявил Трамп.

Трамп вновь заявил, что возможность поладить с российским президентом Владимиром Путиным и Россией он считает "чудесной".

Как сообщалось, Трамп пригрозил Ким Чен Ыну американскими атомными подлодками. Он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сообщить лидеру КНДР о том, что "в США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки".
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