Трамп сравнил мощь США и России

Американский лидер рад, что есть возможность поладить с президентом РФ Путиным

Президент США Дональд Трамп не отрицает, что Россия сильная страна, но Америка все же ее превосходит. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает 112.ua.

Американский лидер считает США сильней России.

"Путин – лидер России, Россия – сильная страна. Мы – очень-очень сильная страна. Посмотрим, что из этого всего получится", – заявил Трамп.

Трамп вновь заявил, что возможность поладить с российским президентом Владимиром Путиным и Россией он считает "чудесной".

Как сообщалось, Трамп пригрозил Ким Чен Ыну американскими атомными подлодками. Он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сообщить лидеру КНДР о том, что "в США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки".