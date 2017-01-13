"Трамп стремится заключить сделку с Россией", – Аслунд

Если Трамп отменит санкции против России, Конгресс, скорее всего, снова введет их

Вероятно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп попытается заключить сделку с Россией по Украине и Сирии. Но антироссийские санкции у него не получится отменить – помешает Конгресс. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Многие вещи указывают на то, что президент Трамп хочет "раннего саммита" с президентом Путиным. Две наиболее очевидные темы будут: сирийско-исламский терроризм и Украина. Трамп, кажется, стремится заключить сделку (с Россией – Авт.)", – считает Аслунд.

Что касается дальнейшей судьбы антироссийских санкций, то, по словам эксперта, президент их может отменить одним росчерком пера.

"Так как все санкции США против России были введены четырьмя президентскими указами, он, президент, может единолично отменить их с росчерком пера. Если Трамп отменит санкции против России, Конгресс, скорее всего, снова введет их через принятие специального законодательства. Десять сенаторов, половина из них республиканцы, недавно предложили принять такое законодательство за хакерские атаки России. Двухпартийный Конгресс может аннулировать любое президентское вето", – подытожил Аслунд.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня.