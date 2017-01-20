Трамп уже определился с первыми шагами на посту президента – Reuters
В первый день в Белом доме Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции
Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации, передает Reuters.
Сообщается, что в первый день в Белом доме Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.
Отмечается, что он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.
Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
Как сообщалось, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. Они, как ожидается, начнутся сразу же после его инаугурации.
В то же время президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что Мехико не будет платить за строительство на границе с США стены. Мексика будет вкладывать средства в более безопасную границу, добавил Пенья Ньето. Он отметил, что правительство США разделяет ответственность за мигрантов, а также должно принимать меры, чтобы остановить поток на юг незаконного оружия и незаконных денежных средств, с помощью которых финансируется организованная преступность в Мексике.
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