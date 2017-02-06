Трамп в разговоре со Столтенбергом выразил НАТО поддержку со стороны США

Сегодня, 03:59

Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства

Трамп выразил НАТО поддержку со стороны США, фото newsprolife.com.ua
Трамп выразил НАТО поддержку со стороны США, фото newsprolife.com.ua

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил альянсу поддержку со стороны Вашингтона, сообщил в воскресенье Белый дом.

"Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства", — говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что "стороны договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается НАТО".

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп неоднократно называл НАТО "пережитком прошлого". Он также выступает за то, чтобы все члены альянса выполняли свои обязательства по расходам на оборону.
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Источник:

РИА Новости

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