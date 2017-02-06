Трамп в разговоре со Столтенбергом выразил НАТО поддержку со стороны США

Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил альянсу поддержку со стороны Вашингтона, сообщил в воскресенье Белый дом.

"Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства", — говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что "стороны договорились о тесной координации и сотрудничестве для устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается НАТО".

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп неоднократно называл НАТО "пережитком прошлого". Он также выступает за то, чтобы все члены альянса выполняли свои обязательства по расходам на оборону.



