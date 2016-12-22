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Трамп выдвинул кандидатуру Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома http://www.segodnya.ua/img/article/7822/28_main.1482436194.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/28_tn.1482436194.jpg Мир Трамп также выдвинул ряд своих сторонников на ключевые посты в сфере коммуникации

Трамп выдвинул кандидатуру Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Вчера, 22:01

Трамп также выдвинул ряд своих сторонников на ключевые посты в сфере коммуникации

Шон Спайсер, фото AFP
Шон Спайсер, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на переходную команду Трампа.

По ее данным, Трамп также выдвинул ряд своих сторонников – Хоуп Хикс, Джейсона Миллера, Дэна Скавино – на ключевые посты в сфере коммуникации.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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