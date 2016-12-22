Трамп выдвинул кандидатуру Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Трамп также выдвинул ряд своих сторонников на ключевые посты в сфере коммуникации

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на переходную команду Трампа.

По ее данным, Трамп также выдвинул ряд своих сторонников – Хоуп Хикс, Джейсона Миллера, Дэна Скавино – на ключевые посты в сфере коммуникации.