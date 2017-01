Трамп высмеял Шварценеггера

Избранный президент США Дональд Трамп высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости", – передает RT.

"Вау, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер наголову разбит настоящей "машиной рейтингов" Дональдом Джоном Трампом", — написал в своем Twitter избранный президент США.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for....