Трамп заявил, что намерен отменить поправку Джонсона

Президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается отменить поправку Джонсона о запрете участия религиозных групп в агитации за кандидатов на выборах. Об этом он сообщил во время молитвенного завтрака в Вашингтоне.

"Джефферсон спросил: могут ли свободы нации быть обеспеченными, когда мы забрали убеждение, что эти свободы являются Божьим даром? Среди этих свобод право на вероисповедание в соответствии с нашими собственными убеждениями. Именно поэтому я избавлюсь и полностью уничтожу эту поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и без страха. Я сделаю это", – сказал он.

Как известно, поправка была предложена в 1954 году Линдоном Джонсоном, который в то время был сенатором. В частности, она ограничивает свободу слова пасторов. По сути, угрожая церквям и некоммерческим организациям потерей безналогового статуса в случае их выступлений за или против того или иного политического кандидата.

Как известно, большой резонанс вызвал указ президента США Дональда Трампа о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.