Трамп заявил, что намерен отменить поправку Джонсона

Сегодня, 17:38

По словам президента США, он позволит нашим представителям веры говорить свободно и без страха

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается отменить поправку Джонсона о запрете участия религиозных групп в агитации за кандидатов на выборах. Об этом он сообщил во время молитвенного завтрака в Вашингтоне.

"Джефферсон спросил: могут ли свободы нации быть обеспеченными, когда мы забрали убеждение, что эти свободы являются Божьим даром? Среди этих свобод право на вероисповедание в соответствии с нашими собственными убеждениями. Именно поэтому я избавлюсь и полностью уничтожу эту поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и без страха. Я сделаю это", – сказал он.

Как известно, поправка была предложена в 1954 году Линдоном Джонсоном, который в то время был сенатором. В частности, она ограничивает свободу слова пасторов. По сути, угрожая церквям и некоммерческим организациям потерей безналогового статуса в случае их выступлений за или против того или иного политического кандидата.

Как известно, большой резонанс вызвал указ президента США Дональда Трампа о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.
США, трамп, дональд трамп, поправка, джефферсон

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп заявил, что намерен отменить поправку Джонсона". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

В Совфеде РФ рассказали, какие темы для сотрудничества Москва предложит Трампу

Сегодня, 17:20

По мнению Косачева, отношениям может пойти на пользу, если РФ будет инициировать вопросы, представляющие интерес для России и отвечающие интересам США

Мир

Збигнев Бжезинский. Фото: архив

Бжезинский дал ценный совет Трампу относительно Украины

Сегодня, 17:09

Самоустранение Трампа от международных дел не должно повлиять на поддержку Киева, считает эксперт

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

В Британии готовят массовый протест против визита Трампа в Лондон - The Guardian

Сегодня, 16:52

Как сообщается, музыканты, депутаты, активисты и юмористы обещают провести крупнейшую демонстрацию в истории Великобритании

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп жестко раскритиковал ядерную сделку с Ираном

Сегодня, 16:35

Американский президент напомнил, как помогли Ирану избежать разрухи, заключив сделку на 150 миллиардов долларов

Донбасс

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

Пентагон давно ожидал обострения российской агрессии в Украине - Foreign Policy

Сегодня, 16:30

Как отмечается, у Москвы мало резонов для практического осуществления Минского соглашения о прекращении огня

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил отправить в Мексику свои войска - СМИ

Сегодня, 13:55

Американский лидер решил остановить "плохих ребят"

Мир

Фото: AFP

Шпионский скандал в России, протесты в Румынии, депортация в США: что происходит в мире на этой неделе

Сегодня, 13:32

А подозреваемому в нападении на Исламский культурный центр в Квебек-Сити предъявили обвинения

Мир

Рэкс Тиллерсон. Фото: AFP

Рекс Тиллерсон стал новым госсекретарем США

Сегодня, 12:26

Он принял присягу в присутствии президента США Дональда Трампа после одобрения его кандидатуры Сенатом

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп от злости бросил трубку во время разговора с премьер-министром Австралии - СМИ

Сегодня, 11:29

Президент США назвал эту телефонную беседу худшей из всех, что у него были

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Путин не готов к отмене санкций против России - Bloomberg

Сегодня, 10:17

Аналитики считают, что российской власти невыгодно укрепление рубля

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования