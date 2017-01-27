Трамп заявил, что не сможет выполнить все предвыборные обещания

Он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может противодействие со стороны политических оппонентов

Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет сдержать большую часть, однако не все обещания, которые он давал во время предвыборной кампании. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News.

"Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика – трудная вещь", – отметил Трамп.

Он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может противодействие со стороны политических оппонентов. "Иногда обещаешь что-то и по каким-то причинам не можешь сделать это, поскольку на другой стороне есть оппозиция, которая делает это невозможным", – констатировал глава администрации.

Трамп также сказал, что уже начал выполнять что-то из обещанного ранее и продолжит это делать. "Мы позаботимся об очень многих, с кем правительство обращалось плохо на протяжении многих, многих лет", – заверил он. Говоря о своих первых днях на посту президента, Трамп отметил: "Это была отличная неделя, мы добились много".

После инауграции 20 января Трамп подписал целый ряд исполнительных указов. В частности, о выходе США из числа стран, подписавших договоренности о создании нового регионального экономического объединения – Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Кроме того, новый американский лидер распорядился заморозить на текущем уровне численность служащих федерального правительства и восстановил запрет на выделение Вашингтоном средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

Трамп также подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие в том числе начало строительства "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. Возведение стены на границе с южным соседом для уменьшения потока нелегальных иммигрантов было одним из главных обещаний Трампа во время кампании. У Мехико эти шаги Вашингтона уже вызвали бурную негативную реакцию.