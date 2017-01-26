Трамп заявил, что применение пыток эффективно

По словам президента США в том, что они работают, его заверили сотрудники спецслужб

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает пытки, в том числе пытки водой, эффективным средством.

Об этом он сказал в интервью ABC News, передает телеканал "112 Украина".

Трамп рассказал, что спросил у высокопоставленных сотрудников спецслужб, работают ли пытки. "Ответ был: да, безусловно", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что для него ключевое значение имеет безопасность Америки.

В то же время Трамп отметил, что по вопросу пыток будет полагаться на мнение своей команды, прежде всего, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майка Помпео.

Напомним, Трамп подписал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой.