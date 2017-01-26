Трамп заявил, что применение пыток эффективно
По словам президента США в том, что они работают, его заверили сотрудники спецслужб
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает пытки, в том числе пытки водой, эффективным средством.
Об этом он сказал в интервью ABC News, передает телеканал "112 Украина".
Трамп рассказал, что спросил у высокопоставленных сотрудников спецслужб, работают ли пытки. "Ответ был: да, безусловно", – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что для него ключевое значение имеет безопасность Америки.
В то же время Трамп отметил, что по вопросу пыток будет полагаться на мнение своей команды, прежде всего, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майка Помпео.
Напомним, Трамп подписал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой.
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