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Трампу придется выбирать между американской разведкой и WikiLeaks с Россией – Белый дом http://www.segodnya.ua/img/article/7892/54_main.1484724014.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/54_tn.1484724014.jpg Мир По словам Эрнеста, будущая администрация Трампа должна определиться, какую сторону она выбирает

Трампу придется выбирать между американской разведкой и WikiLeaks с Россией – Белый дом

Сегодня, 09:16

По словам Эрнеста, будущая администрация Трампа должна определиться, какую сторону она выбирает

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Администрация избранного президента США Дональда Трампа, которая начнет активно работать со следующей недели, должна определиться, какую позицию занимать в отношении действий Москвы: американского разведывательного сообщества или сайта WikiLeaks вместе с Россией. Об этом заявил во время брифинга во вторник представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Укринформ.

"В конце концов, следующая администрация должна сделать решение (по отношению к России – Ред.), и здесь имеет место достаточно четкое разделение", – отметил Эрнест в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывания президента РФ Владимира Путина, что администрация США занимается фальсификацией фактов.

"С одной стороны – это мужчины и женщины, которые представляют американское разведывательное сообщество, демократы и республиканцы в Конгрессе, которые глубоко обеспокоены тем, как Россия действует против нас, стремится поставить под сомнение легитимность и стабильность нашей демократии. С другой стороны – WikiLeaks и россияне", – пояснил представитель Белого дома.

Поэтому, по его словам, будущая администрация Трампа "должна определиться, какую сторону она выбирает".

Кроме того, Эрнест отметил, что это не первый случай, когда разведывательное сообщество США говорит "некомфортные вещи" про Россию. Он также отметил, что позиция новой администрации в отношении России начнет проясняться уже со следующей недели.

Ранее Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама считает российского лидера Владимира Путина практичным человеком. "Президент, говоря о своих личных контактах с президентом Путиным, отмечал, что он является достаточно практичным и деловым человеком", – сказал Эрнест.
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