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Трампу пришлось отказаться от своего смартфона http://www.segodnya.ua/img/article/7901/47_main.1484913068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/47_tn.1484913068.jpg Мир В целях безопасности новому президенту США выдадут специальное устройство

Трампу пришлось отказаться от своего смартфона

Сегодня, 13:50

В целях безопасности новому президенту США выдадут специальное устройство

Дональд Трамп. Фото: gizmodo.com
Дональд Трамп. Фото: gizmodo.com

За день до инаугурации Дональду Трампу пришлось продать свой Android-смартфон, сообщает 42.tut.by со ссылкой на New York Times. Ранее избранный президент США использовал гаджет Samsung, а теперь ему выдадут специальное, сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.

До Барака Обамы президенты не пользовались личными телефонами в целях безопасности. Однако в 2009 году новому президенту разрешили оставить его Blackberry, значительно ограничив функции устройства и максимально защитив его. Позже он сменил его на какой-то другой смартфон без возможности совершения звонков, установки приложений, без камеры и музыкального плеера.

Затем Обама стал использовать специальную версию iPhone, позволяющую отправлять и принимать e-mail от ограниченной группы людей, а также использовать браузер. Возможно, уже завтра ушедший со своего поста президент обновит свой смартфон на какое-нибудь полнофункциональное устройство.

Напомним, что сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.
США, телефон, смартфон, дональд трамп, андроид

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