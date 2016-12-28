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Тренер "Челси" Антонио Конте позвал журналистов в бар и угостил пивом http://www.segodnya.ua/img/article/7837/3_main.1482864219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/3_tn.1482864219.jpg Мир После матча с "Борнмутом" (3:0) наставник лидеров чемпионата Англии провел время в компании журналистов

Тренер "Челси" Антонио Конте позвал журналистов в бар и угостил пивом

Вчера, 20:43

После матча с "Борнмутом" (3:0) наставник лидеров чемпионата Англии провел время в компании журналистов

Тренер &quot;Челси&quot; Антонио Конте. Фото AFP
Тренер "Челси" Антонио Конте. Фото AFP

Журналист ВВС Джон Саутхолл признался, что главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0) пошел в бар вместе с представителями СМИ. По его словам, специалист сам пригласил после пресс-конференции журналистов в питейное заведение около стадиона.

"Мы приятно провели время, – сказал Саутхолл. – Все вместе пошли в ближайший бар, Конте угостил всех пивом. Он был дружелюбен и открыт с нами. Конечно, говорили о футболе. Его стиль работы выявляется даже в таком общении с прессой".

"Челси" после 18 туров лидирует в чемпионате Англии, на 7 очков опережая "Манчестер Сити".

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 3 3 39-20 39
3  ЛИВЕРПУЛЬ 17 11 4 2 41-20 37
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  СТОК СИТИ 17 5 6 6 19-24 21
13  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 18 3 3 12 14-39 12
чемпионат Англии, Челси Лондон, Антонио Конте

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СЭ

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