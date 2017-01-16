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Тренер "Челси" попросил у журналиста торт на пресс-конференции (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/96_main.1484563698.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/96_tn.1484563698.jpg Мир Антонио Конте после матча признался, что очень проголодался

Тренер "Челси" попросил у журналиста торт на пресс-конференции (видео)

Сегодня, 12:48

Антонио Конте после матча признался, что очень проголодался


После матча 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0) главный тренер "Челси" Антонио Конте начал пресс-конференцию с того, что поинтересовался у журналистов, есть ли у них еда. Мол, он очень проголодался.

- Это что, торт? Вкусный? Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден, – сказал Конте, угостившись лакомством.
футбол, Челси Лондон, Антонио Конте

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СЭ

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