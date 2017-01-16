Тренер "Марселя" с помощью видеоповтора на телефоне указал арбитру на ошибку (видео)
В матче чемпионата Франции марсельцы разгромно проиграли "Монако"
Во время центрального матча 20-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Монако" произошел курьезный случай. Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия был крайне недоволен отмененным голом Бафетимби Гомиса в первой половине встречи. 52-летний специалист даже попытался доказать арбитру на бровке, что тот ошибся, зафиксировав офсайд. Гарсия на экране телефона показывал лайнсмену видеоповтор момента, но в процесс вмешался резервный судья.
Напомним, что матч завершился победой "Монако" – 4:1.
Marseille manager Rudi Garcia pulls out his phone to show the linesman he made an incorrect offside call. (Canal +) pic.twitter.com/P4JeGJYULk— Get French Football (@GFFN) 15 января 2017 г.
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