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Тренер "Марселя" с помощью видеоповтора на телефоне указал арбитру на ошибку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/83_main.1484562137.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/83_tn.1484562137.jpg Мир В матче чемпионата Франции марсельцы разгромно проиграли "Монако"

Тренер "Марселя" с помощью видеоповтора на телефоне указал арбитру на ошибку (видео)

Сегодня, 12:22

В матче чемпионата Франции марсельцы разгромно проиграли "Монако"

&quot;Марсель&quot; разгромно проиграл в Лиге 1. Фото AFP
"Марсель" разгромно проиграл в Лиге 1. Фото AFP

Во время центрального матча 20-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Монако" произошел курьезный случай. Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия был крайне недоволен отмененным голом Бафетимби Гомиса в первой половине встречи. 52-летний специалист даже попытался доказать арбитру на бровке, что тот ошибся, зафиксировав офсайд. Гарсия на экране телефона показывал лайнсмену видеоповтор момента, но в процесс вмешался резервный судья.

Напомним, что матч завершился победой "Монако" – 4:1.
Монако, футбол, Марсель, чемпионат Франции

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СЭ

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