Три человека стали жертвами пожара на яхте в Италии

Три немецких туриста погибли при пожаре на яхте в районе Итальянской Ривьеры, сообщили в четверг местные СМИ.

Погибли двое мужчин и одна женщина.

Загоревшееся судно стояло на якоре в одном из элитных портов города Лоано, на лигурийском побережье Италии.

Пожарным удалось спасти одну женщину, которая смогла выбраться из яхты и прыгнула в воду.