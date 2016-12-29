Три человека стали жертвами пожара на яхте в Италии
Погибли двое мужчин и одна женщина
Три немецких туриста погибли при пожаре на яхте в районе Итальянской Ривьеры, сообщили в четверг местные СМИ.
Погибли двое мужчин и одна женщина.
Загоревшееся судно стояло на якоре в одном из элитных портов города Лоано, на лигурийском побережье Италии.
Пожарным удалось спасти одну женщину, которая смогла выбраться из яхты и прыгнула в воду.
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