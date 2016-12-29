Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Три человека стали жертвами пожара на яхте в Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7844/86_main.1483035708.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/86_tn.1483035708.jpg Мир Погибли двое мужчин и одна женщина

Три человека стали жертвами пожара на яхте в Италии

Сегодня, 20:21

Погибли двое мужчин и одна женщина

иллюстрация ГУ МЧС РФ
иллюстрация ГУ МЧС РФ

Три немецких туриста погибли при пожаре на яхте в районе Итальянской Ривьеры, сообщили в четверг местные СМИ.

Погибли двое мужчин и одна женщина.

Загоревшееся судно стояло на якоре в одном из элитных портов города Лоано, на лигурийском побережье Италии.

Пожарным удалось спасти одну женщину, которая смогла выбраться из яхты и прыгнула в воду.
Италия, пожар, женщина, погибли, яхта, побережье, судно

Вы сейчас просматриваете новость "Три человека стали жертвами пожара на яхте в Италии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

В ГСЧС хотят повысить штрафы за несолюдение правил пожарной безопасности в 100 раз. Фото: kyrtag.kg

В ГСЧС хотят повысить в 100 раз штраф за нарушение пожарной безопасности

Сегодня, 17:54

Предлагается параллельно уменьшить госконтроль за бизнесом, рассказал Линчевский

Украина

В Черкассах парень устроил пожар в доме, забыв выключить плиту

Сегодня, 17:45

Потушили пожар за полчаса, обошлось без пострадавших 

Донбасс

Мужчина получил ожоги обеих ног. Фото с сайта gory-adygei.ru

Мужчина разжег костер посреди кухни, чтобы согреться в многоэтажке

Сегодня, 17:34

Потерпевший получил ожоги обеих ног и был госпитализирован в местную больницу

Происшествия

В доме находилось пять детей из разных семей. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Киевская полиция начала уголовное производство по факту смертельного пожара

Сегодня, 17:06

Возгорание произошло по неизвестным пока причинам  

Происшествия

Страшный пожар в Киеве: в огне погибли четверо детей

Сегодня, 15:59

Еще один ребенок госпитализирован с ожогами

Происшествия

Ради тушения спасателям пришлось разобрать стену. Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом горел частный дом, погиб мужчина

Сегодня, 10:33

Причины возгорания устанавливают эксперты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.