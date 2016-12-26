Ту-154 Минобороны России разбился над Черным морем: коротко об авиакатастрофе

В понедельник в России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 восьми членам экипажа и 83 пассажирам, летевшим на военном самолете в Сирию, чтобы поздравить российский контингент в Латакии с новогодними праздниками. Среди жертв катастрофы — основной состав Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова вместе со своим художественным руководителем генерал-лейтенантом Валерием Халиловым. Этот наибольший творческий коллектив Российской армии первый свой концерт дал в 1928 году. В 2014-м его выступление было скандальным, на концерте в Севастополе, после аннексии Крыма, хор впервые исполнил песню "Вежливые люди". На этот раз ансамбль должен был провести концерт в Алеппо, освобожденном от вооруженной оппозиции на прошлой неделе армией Башара Асада при поддержке российских бомбардировщиков.

В авиакатастрофе погибли девять представителей СМИ: съемочные группы "Первого канала", НТВ и "Звезда", которые должны были сделать сюжеты о том, как проводят новогодние праздники российские военные. Среди погибших журналистов оказались те, кто освещал захват Крыма российские солдатами в 2014 году, и за это были отмечены орденом "За заслуги перед отечеством". Говорят, некоторые не хотели лететь в эту командировку. Возможно, предчувствовали катастрофу. Также на борту была известная врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая в свое время два года провела в Украине. В 1999 году в Киеве она с мужем основала первый бесплатный хоспис. А в 2014 году Доктор Лиза организовывала вывоз украинских сирот из оккупированного Донбасса в Россию, без согласия Киева. Одни говорят о пиаре на детях и критикуют ее за высказывание о том, что она не заметила российских войск на Донбассе, другие называют святым человеком.

На борту находились четыре полковника, один подполковник, один майор и один капитан, а также государственный советник РФ и бывший министр культуры Московской области Антон Губанков.

Лететь этим рейсом должен был и внесенный в украинский черный список народный артист СССР Иосиф Кобзон. "14-го числа у нас был концерт с ансамблем им. Александрова, и Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь", — рассказал журналистам Кобзон. Внук основателя ансамбля Евгений Александров сказал журналистам: "Это жуткое горе. Погиб весь цвет ансамбля. Все лучшие солисты, весь хор. Дед говорил: "Нет хора — нет ансамбля".

На момент написания материала из Черного моря были подняты тела всего 10-ти погибших.

Техническая неисправность

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря, его обломки были найдены у побережья на глубине до 110 м. По предварительной информации, борт не сообщал о проблемах. Но эксперты отмечают, что Ту-154 был довольно старый — первый свой полет он совершил в 1983 году. В пресс-службе корпорации "Русские машины" говорят, что Ту-154 в 2014 году прошел капремонт, а в последние два года заявок на его техобслуживание не было. Следственная комиссия проверяет все версии, включая, как обычно, и теракт, однако склоняется к версии технической неисправности в качестве основной. При наборе высоты могла возникнуть поломка критического характера,. Ошибка пилотирования также не исключена. Ту-154 должен был дозаправляться в Моздоке, но из-за плохих погодных условий предпочел Сочи.