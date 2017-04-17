Турции грозит абсоютная власть Эрдогана – Макрон

Сегодня, 10:11

Кандидат в президенты Франции пообещал поддерживать демократов

Эммануэль Макрон. Фото: marieclaire.ru
Эммануэль Макрон. Фото: marieclaire.ru

Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон беспокоится, что референдум в Турции приведет к абсолютной власти президента Тайипа Эрдогана.

"Нельзя, чтобы турецкий референдум привел к безраздельной власти. Когда я буду избран президентом, я протяну руку всем демократам", — заявил Макрон.

Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. 

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.
Турция, конституция, реформа, референдум, эрдоган, макрон

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Источник:

РИА Новости

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