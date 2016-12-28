Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Как отмечается, договоренность должна охватить все районы, где продолжаются бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Об этом сообщает Анадолу.

"Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.

Этот план будет представлен участникам конфликта.

Как отмечается, договоренность должна охватить все районы, где продолжаются бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада.

Так, в рамках договоренности Турции и России сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.

При этом, как отмечается, соглашение о перемирии не распространяется на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии, режим Асада и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.

Сообщается, что Турция и Россия выступят гарантами урегулирования.

Ранее базирующаяся в Великобритании организация "Сирийская обсерватория по правам человека" 27 декабря заявила, что на севере Сирии в бою был, скорее всего, убит один из ведущих командиров группировки "Исламское государство" Абу Джандали Аль-Кувейте.