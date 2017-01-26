Турция поддержала предложение Трампа по Сирии

Вчера, 14:03

Как отмечается, Анкара давно выступает за создание зон безопасности в Сирии и ждет от США конкретики

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Турция ожидает результатов обещания президента США Дональда Трампа по созданию зон безопасности в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хюсейн Муфтуглу, передает Reuters.

"Мы видели призыв президента США о создании зон безопасности. Важны результаты призыва президента. Мы изучим его дальнейшие распоряжения и оценим их... Создание безопасных зон – это то, за что Турция выступала с самого начала. Лучшим примером является Джераблус", – заявил Муфтуглу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не советовался с Москвой по поводу создания "зон безопасности" в Сирии, чтобы сократить поток беженцев из этой страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа".

Он отметил, что, по его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента.

Как сообщали СМИ, Трамп планирует отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план создания таких зон безопасности для сирийцев.

Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной обстановке дождаться урегулирования конфликта.

Вместе с тем, по мнению СМИ, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии и, возможно, введения наземного воинского контингента, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщают СМИ.
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УНН

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