Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией – СМИ

Вчера, 17:47

Как сообщается, бронетехнику сопровождали силы жандармерии, при этом причины таких действий не сообщаются

Турция стягивает войска. Фото: baltnews.ee
Турция стягивает войска. Фото: baltnews.ee

Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией. Об этом сообщает Anadolu. Как отмечается, в приграничный с Сирией район Элбейли провинции Килис доставлены танки, бронетранспортеры, рабочая техника.

Указано, что бронетехнику сопровождали силы жандармерии.

При этом причины стягивания техники не указаны.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска.

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции "Щит Евфрата" поставлена четкая цель – обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", – сказал вице-премьер в ходе круглого стола в информационном агентстве "Анадолу".

Как сообщалось, Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГИЛ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГИЛ города Эль-Баб.

Напомним, Турция резко изменила позицию по Асаду и сирийскому урегулированию.
Сирия, Турция, граница, Щит Евфрата
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