Турция жестко раскритиковала действия США в Сирии

США не оказывают воздушную поддержку операции ВС Турции "Щит Евфрата" на севере Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, сообщает "РИА Новости".

"Мы создали коалицию для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", мы открыли для вас нашу базу Инджирлик. В Эль-Бабе идет серьезная борьба. Почему вы не поддерживаете нас с воздуха? США уже какое-то время не оказывают поддержку с воздуха нашей операции "Щит Евфрата", – сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.

Он добавил, что США продолжают снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "США дают им оружие, точка", – сказал Чавушоглу.

Как сообщалось, армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб.

Как известно, ранее Турция потребовала от международной коалиции выполнять обязательства по Сирии.