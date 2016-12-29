Турция жестко раскритиковала действия США в Сирии
По словам Чавушоглу, США продолжают снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической группировкой
США не оказывают воздушную поддержку операции ВС Турции "Щит Евфрата" на севере Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, сообщает "РИА Новости".
"Мы создали коалицию для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", мы открыли для вас нашу базу Инджирлик. В Эль-Бабе идет серьезная борьба. Почему вы не поддерживаете нас с воздуха? США уже какое-то время не оказывают поддержку с воздуха нашей операции "Щит Евфрата", – сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.
Он добавил, что США продолжают снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "США дают им оружие, точка", – сказал Чавушоглу.
Как сообщалось, армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб.
Как известно, ранее Турция потребовала от международной коалиции выполнять обязательства по Сирии.
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