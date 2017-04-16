Турецкая оппозиция намерена опротестовать итоги референдума

Аксюнгер отметил, что перед окончанием голосования Высший избирательный совет Турции начал считать действительными бюллетени без печатей

Турецкая оппозиция намерена подать протест по итогам прошедшего в воскресенье конституционного референдума. Об этом заявил заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Эрдал Аксюнгер, передает "РИА-Новости".

Сторонники перехода на президентскую систему лидируют на референдуме в Турции, набирая, согласно обнародованным агентством Anadolu предварительным данным, 51,3% голосов после обработки 98% бюллетеней при явке 84%.

"По результатам голосования на 37% избирательных участках у нас есть возражения, однако пока не все результаты мы обработали, и число проблемных участков, результаты на которых мы будем опротестовывать, может достичь 60%", – заявил Аксюнгер журналистам.

Он добавил, что перед окончанием голосования Высший избирательный совет Турции принял решение считать действительными бюллетени без печатей, что открывает путь для фальсификаций на референдуме.

Напомним, ранее Аксюнгер обвинил турецкие власти в манипуляциях во время голосования.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.