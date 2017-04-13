Туристы набросали в римский фонтан Треви монет почти на 1,5 миллиона евро

Монеты из фонтана используются рядом итальянских благотворительных организаций, за работу которых отвечает католическая миссия Caritas

За 2016 год в знаменитый римский фонтан Треви туристы набросали монет на 1,4 млн евро, сообщает The Times.

По данным издания, это, вероятно, самый прибыльный общественный памятник в мире.

Согласно традиции, если встать к фонтану спиной и бросить монету правой рукой через левое плечо, то это гарантирует возвращение в Рим. Эту традицию соблюдают многие туристы.

Отмечается, что монеты из фонтана используются рядом итальянских благотворительных организаций, за работу которых отвечает католическая миссия Caritas.

Фонтан Треви был построен в 1762 году. В ноябре 2015-го он вновь открылся после реставрации, на которую ушло около 2,2 млн евро. Работы финансировал модный дом Fendi.

Как рассказали в Caritas, в фонтан бросают не только монеты: оттуда достают, например, религиозные медальоны, фишки из казино, темные очки, попадались и вставные зубы.