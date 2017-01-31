Туск рассказал о последствиях распада ЕС

Сегодня, 16:34

Председатель Европейского Совета предупредил, что распад ЕС приведет к зависимости государств Европы от США, России и Китая

Дональд Туск. Фото: AFP
Дональд Туск. Фото: AFP

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в процессе подготовки к саммиту ЕС на Мальте 3 февраля направил письмо 27 лидерам стран Евросоюза (без Великобритании), в котором предупредил о риске в случае распада объединения попасть в зависимость от США, России и Китая. Об этом он заявил в в письме, текст которого распространен в Брюсселе во вторник.

Документ направлен с целью подготовить дискуссию о будущем ЕС. "Должно быть кристально ясно, что распад Европейского союза приведет не к восстановлению некоего мифического полного суверенитета его государств-членов, а к их реальной и фактической зависимости от великих сверхдержав: США, России и Китая", – заявил Туск в письме.

Туск призвал "ни при каких обстоятельствах не забывать о наиболее важных причинах, по которым 60 лет назад мы решили объединить Европу".

"Мы часто слышим аргумент, что память о прошлых трагедиях разделенной Европы больше не является аргументом, что новые поколения не помнят источников нашего вдохновения. Но амнезия не отменяет эти устремления, не освобождает нас от нашего долга постоянно помнить трагические уроки разделенной Европы", – отметил глава Евросовета.

Он призвал на юбилейном мартовском саммите ЕС в Риме "решительно подтвердить две основных, но забытых истины: во-первых, мы объединились для того, чтобы избежать еще одной исторической катастрофы, а во-вторых, времена европейского единства были лучшими временами во всей вековой европейской истории".

По мнению Туска, проблемы, стоящие ныне перед Европейским союзом, более опасны, чем когда-либо прежде с момента подписания Римского договора.

"Сегодня мы имеем дело с тремя угрозами, которые ранее не имели место, или, по крайней мере, не в таком масштабе", – добавил председатель Европейского Совета, перечислив эти угрозы.

Первая, считает он, связана с новой геополитической ситуацией в мире и вокруг Европы. Все более напористый Китай, особенно на море; "агрессивная политика России по отношению к Украине и ее соседям"; войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где радикальный ислам играет главную роль, а также "тревожные заявления новой американской администрации" делают будущее очень непредсказуемым, убежден Д.Туск.

"Особенно перемены в Вашингтоне ставят Европейский союз в трудную ситуацию, при новой администрации последние 70 лет американской внешней политики представляются поставленными под сомнение", – указал глава Евросовета.

Вторую угрозу он видит в росте в самом ЕС националистических и ксенофобских настроений, направленных против единства Евросоюза.

"Национальный эгоизм также становится привлекательной альтернативой интеграции", – отмечает Д.Туск, признавая при этом, что "центробежные тенденции подпитываются ошибками тех, для кого идеология и институты стали более важными, чем интересы и чувства людей".

Наконец, третья угроза, пишет председатель Евросовета, – это "состояние ума проевропейских элит".

"Снижение веры в политическую интеграцию, подчинение популистским аргументам, а также сомнения в основополагающих ценностях либеральной демократии становятся все более все более заметными", – заявил глава Европейского Совета.
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Источник:

Интерфакс

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