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Тюремный бунт в Бразилии: большинство жертв расчленены и обезглавлены (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/78_main.1484561657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/78_tn.1484561657.jpg Мир Власти объявили о строительстве еще пяти новых тюрем и пообещали реформу пенитенциарной системы

Тюремный бунт в Бразилии: большинство жертв расчленены и обезглавлены (видео)

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Сегодня, 12:12

Власти объявили о строительстве еще пяти новых тюрем и пообещали реформу пенитенциарной системы


Кровавый тюремный бунт в Бразилии. Погибли по меньшей мере 30 человек. Почти все тела страшно изуродованы. Причина резни – противостояние крупных наркокартелей.

Масштабный тюремный бунт начался ночью в субботу. На этот раз "вспыхнуло" в тюрьме Алькакуз. Почти сутки военные и полиция пытались обуздать преступников. Край арестантской бойни положил штурм тюрьмы. И уже потом правоохранители увидели, что в резне погибли по меньшей мере 30 человек. И на этот раз причиной было противостояние двух наркобанд. Так же, как и во время двух предыдущих бунтов, которые произошли с начала года. Результаты ужасающие. Большинство жертв расчленены и обезглавлены.

"Заключенные ждали окончания времени посещения родственниками. После возвращения к своим камерам они скопились в одном месте. Их было гораздо больше, чем охранников, поэтому кровавую бойню остановить не удалось", – сказал охранник.

Хаос – так эксперты называют то, что происходит в тюремной системе Бразилии. Очевидным это стало, когда полгода назад объявили войну друг другу два мощнейших наркокартеля. Следствием стали массовые тюремные бунты и более сотни погибших. Многим заключенным удалось сбежать. Поэтому не исключено, что кровавое противостояние конкурирующих банд уже вышло за пределы тюрем.

"Мне известно – моего мужа убили. Ему просто разбили голову камнем", – сказала женщина.

В настоящее время в бразильских тюрьмах почти 600 тысяч арестантов. Власти объявили о строительстве еще пяти новых тюрем и пообещали реформу пенитенциарной системы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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