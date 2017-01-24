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У США возникли неожиданные проблемы при переброске бронетехники из ФРГ в Польшу – WSJ http://www.segodnya.ua/img/article/7911/17_main.1485242754.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/17_tn.1485242754.jpg Мир Бен Ходжес признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах, которые ранее были частью советского блока

У США возникли неожиданные проблемы при переброске бронетехники из ФРГ в Польшу – WSJ

Сегодня, 09:22

Бен Ходжес признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах, которые ранее были частью советского блока

Американские танки в Польше. Фото: AFP
Американские танки в Польше. Фото: AFP

Часть американской бронетехники, развернутой в Европе в текущем месяце на ротационной основе согласно плану операции Atlantic Resolve, прибыла в Польшу поврежденной. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник на сайте газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, военные США столкнулись "с неожиданными трудностями", когда пытались доставить военную технику из Германии в Польшу.

Как отмечает издание, несколько бронемашин получили повреждения на пути из северогерманского порта Бремерхафен в Польшу: они врезались в мосты, которые были ниже, чем предполагали американцы. Пять единиц бронетехники пришлось оставить в Германии, как вывезти их из этой страны, военные США пока так и не решили.

Как отмечает газета, командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес также признал, некоторые из американских танков по ошибке были доставлены в Европу с разряженными аккумуляторами или заправленными не полностью. Он констатировал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах, которые ранее были частью советского блока, а теперь являются членами НАТО.

Ходжес указал, что США необходимо лучше изучить регион, чтобы иметь возможность быстрее перебрасывать силы в случае возможного конфликта с Россией. "Нам нужно восстановить опорные точки", – приводит его слова издание.

Ходжес также высказался за активизацию сбора разведывательных данных о перемещении российских сил. По его словам, эта задача не являлась приоритетной со времен завершения холодной войны.

Решение о дислокации в Польше американской танковой бригады было принято на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года. Ее численность составляет 3,5 тысячи солдат. Они располагают сотнями единиц бронетехники, включая 87 танков Abrams ("Абрамс"). Американская бригада размещается на четырех базах на западе Польши.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники в России рассматривают как угрозу ее интересам и безопасности.

В Альянсе заявили, что укрепление восточного фланга НАТО проводится в ответ на агрессивные действия РФ.
Германия, Польша, США, нато, танки

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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