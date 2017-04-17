У берегов Коста-Рики задержали судно с тонной кокаина на борту

Береговая охрана Коста-Рики задержала судно с почти тонной кокаина на борту. Плавсредство направлялось в США из Южной Америки. Его задержание стало результатом совместной с американской патрульной службой работы.

На борту находились четыре человека, сопровождавших запрещенный груз, все они — граждане Коста-Рики, передает РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности Центральноамериканской страны.

Сообщается, что кока не растет в странах Центральной Америки — их территория используется наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США.

Ранее сообщалось, что полиция Австралии перехватила 1,4 тонны кокаина, спрятанные на борту новозеландской яхты.