У берегов Коста-Рики задержали судно с тонной кокаина на борту
Запрещенный груз перевозили четыре человека, проводится расследование
Береговая охрана Коста-Рики задержала судно с почти тонной кокаина на борту. Плавсредство направлялось в США из Южной Америки. Его задержание стало результатом совместной с американской патрульной службой работы.
На борту находились четыре человека, сопровождавших запрещенный груз, все они — граждане Коста-Рики, передает РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности Центральноамериканской страны.
Сообщается, что кока не растет в странах Центральной Америки — их территория используется наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США.
Ранее сообщалось, что полиция Австралии перехватила 1,4 тонны кокаина, спрятанные на борту новозеландской яхты.
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