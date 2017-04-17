У берегов Коста-Рики задержали судно с тонной кокаина на борту

Сегодня, 03:00

Запрещенный груз перевозили четыре человека, проводится расследование 

Фото: AFP
Фото: AFP

Береговая охрана Коста-Рики задержала судно с почти тонной кокаина на борту. Плавсредство направлялось в США из Южной Америки. Его задержание стало результатом совместной с американской патрульной службой работы.

На борту находились четыре человека, сопровождавших запрещенный груз, все они — граждане Коста-Рики, передает РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности Центральноамериканской страны.

Сообщается, что кока не растет в странах Центральной Америки — их территория используется наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США.

Ранее сообщалось, что полиция Австралии перехватила 1,4 тонны кокаина, спрятанные на борту новозеландской яхты.
Коста-Рика, охрана, кокаин, судно, задержали

Вы сейчас просматриваете новость "У берегов Коста-Рики задержали судно с тонной кокаина на борту". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Турции задержали четверых украинцев за перевозку мигрантов в Италию, фото informat.com.ua

В Турции задержали четверых украинцев за перевозку мигрантов в Италию

13 Марта, 20:34

Мигранты заплатили контрабандистам по 5,5 тыс. долларов

Одесса

Делали «закладки» во дворах. Фото из открытых источников

В Одессе задержали наркоторговцев

25 Января, 21:16

Мужчины попались на горячем и сознались

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования