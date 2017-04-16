У берегов Ливии погибли не менее 20 мигрантов
Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Европу через Средиземное море
По меньшей мере 20 мигрантов, которые направлялись в Европу, затонули у берегов Ливии. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, фотограф издания находился на борту спасательного судна Phoenix. Он сообщил о 20 телах в водах Средиземного моря. Спасательное судно принадлежит Мальте и осуществляет патрулирование у берегов Ливии.
Отметим, Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье.
По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья.
Как сообщалось ранее, по меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того, как их судно затонуло у побережья Ливии.
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