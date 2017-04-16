У берегов Ливии погибли не менее 20 мигрантов

Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Европу через Средиземное море

По меньшей мере 20 мигрантов, которые направлялись в Европу, затонули у берегов Ливии. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, фотограф издания находился на борту спасательного судна Phoenix. Он сообщил о 20 телах в водах Средиземного моря. Спасательное судно принадлежит Мальте и осуществляет патрулирование у берегов Ливии.

Отметим, Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье.

По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того, как их судно затонуло у побережья Ливии.