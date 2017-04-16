У берегов Ливии погибли не менее 20 мигрантов

Сегодня, 23:15

Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Европу через Средиземное море

Фото: AFP
Фото: AFP

По меньшей мере 20 мигрантов, которые направлялись в Европу, затонули у берегов Ливии. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, фотограф издания находился на борту спасательного судна Phoenix. Он сообщил о 20 телах в водах Средиземного моря. Спасательное судно принадлежит Мальте и осуществляет патрулирование у берегов Ливии.

Отметим, Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье.

По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того, как их судно затонуло у побережья Ливии.
Ливия, погибли, мигранты, без вести, пропали, судно, транзитный пункт

Вы сейчас просматриваете новость "У берегов Ливии погибли не менее 20 мигрантов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Спасательная операция продолжается. Иллюстративное фото: ООН

У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами: 100 человек пропали без вести

13 Апреля, 23:48

На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин - они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства

Мир

Террористы готовят новые удары в РФ. Фото из открытых источников

В России объяснили, откуда у них берутся террористы

11 Апреля, 13:49

РФ могут сотрясти новые теракты, которые готовят боевики ИГИЛ, считают в антитеррористическом комитете

Мир

Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и поножовщина

11 Апреля, 11:22

Во время потасовки между мигрантами пострадали десять человек

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Суд бессрочно заблокировал скандальный указ Трампа по мигрантам

30 Марта, 08:49

Президент США уже пообещал подписать новое решение, которое коснется переселенцев и беженцев

Мир

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка, фото Телеграф

Австрия удвоила сумму денежного вознаграждения за добровольное возвращение беженцев домой

23 Марта, 03:36

Сейчас за добровольное возвращение домой можно получить 500 евро

Мир

Польша изменит свою миграционную политику. Фото: politnavigator.net

В Польше разрабатывают новую миграционную политику, где отдельно учтут украинских заробитчан

21 Марта, 11:01

Как отмечается, важны два аспекта миграционной политики - воздействие на рынок труда и безопасность граждан

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования