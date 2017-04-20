У кандидата в президенты Франции Фийона выкрали ноутбук и флешку – СМИ

Сегодня, 16:59

Как выяснили журналисты, кража произошла еще во вторник в Лилле, где проходил митинг в поддержку его предвыборной кампании

Франсуа Фийон, фото AFP
Франсуа Фийон, фото AFP

У кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона украли ноутбук и флеш-карту с персональными данными, сообщили в четверг местные СМИ.

Как выяснили журналисты, кража произошла еще во вторник в Лилле, где проходил митинг в поддержку его предвыборной кампании.

По данным газеты "Паризьен", неизвестные взломали дверь автомобиля сопровождения и выкрали из салона ноутбук и флешку, а также патроны и полицейские нарукавные повязки.

В предвыборном штабе Фийона заверили, что ноутбук был дистанционно заблокирован, а на USB-флешке не было какой-то ценной информации. По их словам, там были только личные фотографии.

Полиция начала расследование по факту кражи.
Франция, кража, кандидат, фийон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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