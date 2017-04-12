У Лаврова дали оценку вступлению Черногории в НАТО

Сегодня, 08:05

По мнению Нарышкина, при принятии решения о вступлении Черногории в НАТО следовало учесть мнение граждан о дальнейшей судьбе страны

Парламент Черногории в июне 2016 года поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО. Фото: twitter.com
Парламент Черногории в июне 2016 года поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО. Фото: twitter.com

Заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Нарышкин считает, что Черногорию втянули в НАТО, не спросив об этом граждан республики. Такое мнение он выcказал во время общения с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Винченцо Амендолой, передает сайт российского дипломатического ведомства.

По его словам, при принятии решения о вступлении Черногории в НАТО следовало учесть мнение граждан о дальнейшей судьбе страны.

Поэтому, дипломат отмечает "контрпродуктивность курса официальной Подгорицы на ее втаскивание в НАТО в обход референдума".

Кроме того он отметил, что сейчас в регионе Западных Балкан происходит обострение ситуации и нарастание рисков, связанных с проявлениями экстремизма, просачиванием боевиков из кризисных центров в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал акт о ратификации США протокола о вступлении Черногории в НАТО.

Напомним, парламент Черногории в июне 2016 года поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО.

В свою очередь Москва и ранее критиковала интеграцию Черногории в состав альянса. РФ неоднократно заявляла, что вступление в Североатлантический альянс не пойдет на благо отношениям Подгорицы с Москвой.

Процесс может затянуться во времени. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что процесс обретения статуса полноценного члена НАТО Черногорией может занять около года, но точные сроки невозможно назвать.
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