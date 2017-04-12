У Лаврова произошел очередной "конфликт" с журналистами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном раскритиковал манеры американских журналистов, которые пытались задать ему вопрос, передает "РИА Новости".

Американская журналистка пыталась задать Лаврову вопрос по Сирии: "Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?".

Видать дипломат был не в восторге от такого вопроса и ответил: "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?".

Позже, после вступительных слов Тиллерсона, он снова заговорил с журналисткой: "Теперь можете кричать". В ответ та улыбнулась и поблагодарила Лаврова.

Однако другие американские журналисты "набросились" на дипломатов с вопросами, выкрикивая их из зала, что возмутило спикера МИД РФ Марию Захарову.

"Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. "Mister Lavrov, Mister Lavrov..." – со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула Госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", – написала она в Facebook.

Напомним, у Лаврова это уже не первый "конфликт" с представителями СМИ. Дипломат в декабре прошлого года нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ.

Как сообщалось, Сергей Лавров объяснил, почему так важен визит Тиллерсона в Москву. Российский дипломат назвал визит госсекретаря своевременным на фоне последних мировых событий.

В свою очередь Рэкс Тиллерсон считает, что встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым позволит очертить позиции Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу.