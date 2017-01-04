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У Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину после слов о Крыме http://www.segodnya.ua/img/article/7856/57_main.1483567033.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/57_tn.1483567033.jpg Мир Вопрос в отношении Украины будет решаться по дипломатическим каналам в случае избрания Ле Пен президентом Франции, заявили в ее команде

У Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину после слов о Крыме

Сегодня, 23:57

Вопрос в отношении Украины будет решаться по дипломатическим каналам в случае избрания Ле Пен президентом Франции, заявили в ее команде

Марин Ле Пен, фото AFP
Марин Ле Пен, фото AFP

В команде кандидата в президенты Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину после ее заявлений об оккупированном Крыме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Ле Пен.

По ее словам, Ле Пен в любом случае не собиралась в Украину.

"Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться туда. Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Республики", – заявила пресс-секретарь Ле Пен.
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Подобные заявления будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину

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