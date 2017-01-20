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У Меркель ответили на предложение Трампа по "санкционной сделке" с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7901/68_main.1484915714.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/68_tn.1484915714.jpg Мир Эрлер призывает не торопиться с выводами и узнать, что же конкретно стоит за заявлением нового американского лидера

У Меркель ответили на предложение Трампа по "санкционной сделке" с РФ

Сегодня, 14:32

Эрлер призывает не торопиться с выводами и узнать, что же конкретно стоит за заявлением нового американского лидера

Гернот Эрлер. Фото: spdfraktion.de
Гернот Эрлер. Фото: spdfraktion.de

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Гернот Эрлер считает проблематичным возможное ослабление санкций в обмен на снижение Россией ядерного потенциала, о чем заявил на днях Дональд Трамп. Такое мнение немецкий политик высказал в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, опубликованном в день инаугурации 45-го президента США, передает Укринформ.

"Проводить такую взаимосвязь весьма проблематично... Если Трамп в настоящее время поставит оба вопроса в контекст сделки, это станет весьма сомнительным переносом бизнес-принципов в политику", – считает Эрлер.

По его словам, таким образом, Трамп положил бы конец западному консенсусу о том, что санкции являются реакцией на поддержку Россией боевиков на востоке Украины и попыткой заставить Москву выполнять обязательства в рамках Минских договоренностей. "В Москве, конечно, приветствовали бы такую разобщенность Запада", – отмечает депутат бундестага.

При этом он призывает не торопиться с выводами и узнать, что же конкретно стоит за заявлением нового американского лидера.

В целом Эрлер считает вполне вероятным сближение Вашингтона и Москвы после значительного ухудшения отношений во времена президентства Обамы, которому в Кремле не простили его высказывание 2014 года о том, что Россия – "региональная держава", действующая исходя из собственной слабости.

Однако, предупреждает Эрлер, даже после того как США и Россия возобновят диалог, пройдет еще много времени, прежде чем это приведет к усилению и тем более повороту в международной политике России.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить президент РФ Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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