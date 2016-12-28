У Путина отказались комментировать договоренность с Турцией по перемирию в Сирии

По словам Пескова, он не обладает необходимой информацией, чтобы комментировать этот вопрос

Россия и Турция находятся в постоянном контакте по теме возможной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать сообщения турецких СМИ о том, что якобы Москва и Анкара согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией", – подчеркнул Песков.

"Действительно, ведутся постоянные контакты с турецкими коллегами, где обсуждается различная модальность возможного диалога, который планируется в Астане. Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии", – заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.

Как сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. "Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.