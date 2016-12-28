Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
У Путина отказались комментировать договоренность с Турцией по перемирию в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7839/49_main.1482930530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/49_tn.1482930530.jpg Мир По словам Пескова, он не обладает необходимой информацией, чтобы комментировать этот вопрос

У Путина отказались комментировать договоренность с Турцией по перемирию в Сирии

Сегодня, 15:04

По словам Пескова, он не обладает необходимой информацией, чтобы комментировать этот вопрос

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Россия и Турция находятся в постоянном контакте по теме возможной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать сообщения турецких СМИ о том, что якобы Москва и Анкара согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией", – подчеркнул Песков.

"Действительно, ведутся постоянные контакты с турецкими коллегами, где обсуждается различная модальность возможного диалога, который планируется в Астане. Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии", – заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии. Одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.

Как сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. "Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и дальнейшей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва договорились по вопросу плана, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии", – говорится в сообщении.
россия, Сирия, Турция, песков, чавушоглу
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "У Путина отказались комментировать договоренность с Турцией по перемирию в Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Чавушоглу. Фото: AFP

Чавушоглу назвал ключевое условие для установления мира в Сирии

Сегодня, 14:53

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет вариант, при котором Асад сохраняет власть

Бизнес

Forbes показал свежий рейтинг хороших для бизнеса стран. Фото: invest.zapros.kz

Украина обогнала Россию в рейтинге лучших стран для бизнеса

Сегодня, 14:31

Наша страна находится ниже 70-го места и соседствует с Индонезией

Мир

Генри Киссинджер. Фото: ТАСС

Дипломат посоветовал, как Киеву ответить на участие Киссинджера в переговорах Трампа и Путина

Сегодня, 14:23

По словам Кулебы, мы сейчас должны четко артикулировать, в чем наша сила, поскольку со слабыми экс-госсекретарь США не считается

Мир

МВД Чехии. Фото: vinegret.cz

Чехия создает спецподразделение для борьбы с "фейками" из РФ

Сегодня, 13:51

Задача нового подразделения - противодействовать вмешательству в ход парламентских выборов, которые назначены в Чехии на октябрь 2017 года

Мнения

Михаил Хазин. Фото: из открытых источников

Российский политолог предложил уничтожить и выгнать миллионы украинцев

Сегодня, 13:09

Хазин озвучил свой план возвращения Украины под влияние Кремля

Мир

Чавушоглу. Фото: AFP

В МИД Турции раскрыли детали договоренностей с Россией по Сирии

Сегодня, 12:51

Как сообщается, одно из соглашений касается политического урегулирования, другое - прекращения огня

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

Сегодня, 12:51

По словам пресс-секретаря президента России, на новогоднем столе у Путина будет "скромная, здоровая пища"

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

РФ намного слабее СССР, но все попытки ее сдержать терпят неудачу - The Financial Times

Сегодня, 11:51

Как отмечается, идея "отношений на основе сделок", которую, скорее всего, поддержит новый президент США Дональд Трамп, тоже не обнадеживает

Политика

События Евромайдана в Москве еще раз назвали переворотом. Фото AFP

Политологи пояснили, зачем российский суд признал Революцию достоинства "госпереворотом"

Сегодня, 11:23

Решение суда - элемент российской пропаганды, но может стать страховкой для беглецов - представителей прошлой власти

Политика

Василий Грицак. Фото: ru.golos.ua

В СБУ рассказали о плюсах и минусах введения военного положения на Донбассе

Сегодня, 11:22

Грицак считает, что признание конфликта на востоке Украины войной и введение соответствующих мер может не только помочь, но и навредить стране 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.