У Путина отреагировали на статью New York Daily News об убийстве Карлова

В России возмущены таким оскорбительным отношением к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова и считают автора статьи на New York Daily News Герша Кунтцмана человеком с извращенным понимаем происходящего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его мнению, автор статьи показал извращенное понимание, описывая убийство российского посла.

"Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим безусловно относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерена ли Москва добиваться извинений от автора статьи.

Напомним, речь идет об авторе статьи в New York Daily News Герше Кунтцмане, который написал, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за преступления президента РФ Владимира Путина в Сирии. Автор статьи заявляет, что не "льет слезы" по российскому послу и удивлен, что убийство не произошло еще несколько месяцев назад. Обозреватель утверждает, что Карлов был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании". "Теперь правосудие свершилось", – пишет колумнист.

В свою очередь Министерство иностранных дел России собирается направить главному редактору издания New York Daily News письмо с требованием извинений за статью, содержащую оправдание убийства посла РФ в Турции.