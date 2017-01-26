У Путина ответили на предложение Трампа по "зоне безопасности" в Сирии

Сегодня, 12:20

По словам Пескова, в таких вопросах необходимо просчитать все возможные последствия

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

Вашингтон не советовался с Москвой по поводу создания "зон безопасности" в Сирии, чтобы сократить поток беженцев из этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, с российской стороной наши американские партнеры не советовались. Это суверенное решение (США)", – сказал Песков журналистам в четверг.

"Важно, чтобы это не усугубляло ситуацию с беженцами. По всей видимости, стоило просчитать все возможные последствия", – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа".

Он отметил, что, по его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента.

Как сообщали СМИ, Трамп планирует отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план создания таких зон безопасности для сирийцев.

Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной обстановке дождаться урегулирования конфликта.

Вместе с тем, по мнению СМИ, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии и, возможно, введения наземного воинского контингента, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщают СМИ.
россия, Сирия, США, трамп, песков

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