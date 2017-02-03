У Путина ответили на резкие обвинения Лукашенко

Сегодня, 15:41

В Кремле заявили, что никакого пограничного режима не вводилось, а речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

В пресс-службе Кремля заявили, что претензии президента Беларуси Александра Лукашенко в сторону России относительно создания пограничных зон некорректны, передает "Дождь".

"Ассоциировать это с нарушением международных обязательств, – мы считаем это некорректным, и мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко, – ред.)", – пояснили в пресс-службе.

При этом в Кремле опровергли введение пограничного режима, о котором заявил белорусский президент. "Президент Беларуси также выступил с рядом критических заявлений относительно введения пограничного режима. Это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах", – заявили в пресс-службе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать. "Что это за пограничная зона 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад", – сказал Лукашенко на встрече с журналистами в пятницу в Минске.

"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.
россия, граница, Беларусь, Лукашенко, кремль

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РБК-Украина

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