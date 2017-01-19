У Путина ответили на обвинения Байдена

Песков утверждает, что Россия никогда никого не запугивала и никогда не занималась интервенцией в чужую страну

Кремль отвергает заявление вице- президента США Джозефа Байдена, обвинившего Россию в запугивании других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну, не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот активно участвует в борьбе с терроризмом с тем, чтобы сохранить страны и уберечь многие регионы о возможных необратимых последствий", – подчеркнул Песков.

Ранее Джо Байден, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок. "Я намереваюсь говорить без обиняков: это движение, главным образом, возглавляет Россия", – сказал он.

По мнению Байдена, Россия хочет вернуть мир в состояние, где доминируют "сферы влияния", а также "военная мощь, коррупция и криминалитет", причем более слабые страны должны соглашаться со своим подчиненным положением.

Он подчеркнул, что российское руководство использует все средства, чтобы ликвидировать проект единой Европы и проверить народы Запада на прочность, используя проблемы этих стран.

Напомним, в марте 2014 года после введения войск в Крым РФ незаконно аннексировала полуостров и начала активно поддерживать агрессивные действия боевиков на Донбассе. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на территории Донбаса находятся российские военные и техника. Москва эти обвинения отвергает, однако отказывается предоставить международным наблюдателям доступ к неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы.