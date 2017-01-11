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У Путина прокомментировали информацию о "компромате РФ" на Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7871/68_main.1484128528.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/68_tn.1484128528.jpg Мир По словам Пескова, это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям

У Путина прокомментировали информацию о "компромате РФ" на Трампа

Сегодня, 11:50

По словам Пескова, это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям

Песков. Фото: star-magazine.ru
Песков. Фото: star-magazine.ru

В Кремле считают, что распространение информации о наличии у спецслужб РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа является попыткой навредить двусторонним отношениям и фальшивкой, направленной на продолжение "охоты на ведьм". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких "уток", качество открытой части предыдущего доклада и этой "утки" – сопоставимо, такой pulp fiction. Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона", -

"Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм". Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку – как, собственно, продолжение "охоты на ведьм", – заявил Д.Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "продолжение этого истеричного состояния нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения (США и РФ) в русле деградации, не позволить кому-то задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму".

"Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя", – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Дональд Трамп назвал эти сообщения тотальной политической охотой на ведьм.
россия, США, трамп, песков, компромат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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