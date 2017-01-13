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У Путина прокомментировали возможность возврата к работе "Большой восьмерки" http://www.segodnya.ua/img/article/7879/22_main.1484302772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/22_tn.1484302772.jpg Мир По словам представителя Кремля, для России приоритетным является участие в формате "двадцатки"

У Путина прокомментировали возможность возврата к работе "Большой восьмерки"

Сегодня, 12:16

По словам представителя Кремля, для России приоритетным является участие в формате "двадцатки"

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

Москва не собирается возвращаться к работе в формате "большой восьмерки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема (возвращение в "восьмерку" – Ред.) никак не обсуждается в Москве",- сказал он.

Отвечая на вопрос, примет ли Россия приглашение на саммит "восьмерки", представитель Кремля отметил: "Мы ни разу не слышали от глав государств, которые продолжают собираться в формате "семерки", каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны".

"Что касается России, вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений, для России приоритетным является участие в формате "двадцатки", об этом уже неоднократно говорил президент РФ (Владимир Путин – Ред.)", – подчеркнул Песков.

Напомним, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

"Мы не можем, но хотим возобновления формата G8 с участием России и завершения атмосферы холодной войны, – отметил Альфано.

Он также надеется, что новая администрация США улучшит отношения с Москвой, что сделает возможным ее возвращение в G8. В то же время Альфано подчеркнул преждевременность возврата России в данный формат без доказательств соблюдения Минских соглашений по Украине.

Как известно, Россию исключили из "Большой восьмерки" после аннексии ею Крыма и начала конфликта на востоке Украины.
россия, Италия, Путин, песков, большая восьмерка

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