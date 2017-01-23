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У Путина прокомментировали заявление Трампа по борьбе с исламским терроризмом http://www.segodnya.ua/img/article/7908/41_main.1484644413.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/41_tn.1484644413.jpg Мир По словам Пескова, сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно

У Путина прокомментировали заявление Трампа по борьбе с исламским терроризмом

Сегодня, 13:16

По словам Пескова, сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

Кремль считает возможным обсуждать инициативы нового президента США Дональда Трампа после того, как начнутся контакты новой администрации американского лидера с Москвой, пока этого не произошло. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о том, что исламский терроризм является одной из главных угроз

"Сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно, потому что пока еще сейчас еще самый начальный период вхождения в дела президента Трампа. И здесь, конечно, нужно дождаться начала каких-то контактов, пока этого еще не произошло", – сказал он.

Как известно, президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи пообещал уничтожить радикальный исламский терроризм в мире.

Ранее Песков заявлял, что Путин готов к встрече с Трампом, и организация встречи президентов займет месяцы, а не недели.

Также Песков заявил, что "наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов считать, что это (президент США Дональд Трамп) наш человек".
США, терроризм, трамп, песков, дональд трамп

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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