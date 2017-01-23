У Путина прокомментировали заявление Трампа по борьбе с исламским терроризмом
По словам Пескова, сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно
Кремль считает возможным обсуждать инициативы нового президента США Дональда Трампа после того, как начнутся контакты новой администрации американского лидера с Москвой, пока этого не произошло. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о том, что исламский терроризм является одной из главных угроз
"Сейчас говорить о каких-то инициативах преждевременно, потому что пока еще сейчас еще самый начальный период вхождения в дела президента Трампа. И здесь, конечно, нужно дождаться начала каких-то контактов, пока этого еще не произошло", – сказал он.
Как известно, президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи пообещал уничтожить радикальный исламский терроризм в мире.
Ранее Песков заявлял, что Путин готов к встрече с Трампом, и организация встречи президентов займет месяцы, а не недели.
Также Песков заявил, что "наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов считать, что это (президент США Дональд Трамп) наш человек".
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